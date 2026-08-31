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Аргументы недели

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Диетолог объяснила, почему арахис нужно есть с красной кожурой

Диетолог объяснила, почему арахис нужно есть с красной кожурой

Диетолог Анита Мирчандани в беседе с Good Housekeeping назвала арахис рекордсменом по белку среди всех орехов: его содержание достигает 25%.

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