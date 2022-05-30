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Биолог рассказала, в какое время нужно уничтожать борщевик

Биолог рассказала, в какое время нужно уничтожать борщевик

Старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина заявила, что борщевик надо уничтожать в начале лета, пока он не стал гигантом, передает радио Sputnik.

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