Биолог рассказала, в какое время нужно уничтожать борщевик

Старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина заявила, что борщевик надо уничтожать в начале лета, пока он не стал гигантом, передает радио Sputnik.