Биолог рассказала, в какое время нужно уничтожать борщевик

Старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина заявила, что борщевик надо уничтожать в начале лета, пока он не стал гигантом, передает радио Sputnik.
Старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина заявила, что борщевик надо уничтожать в начале лета, пока он не стал гигантом, передает радио Sputnik.
Свежие комментарии