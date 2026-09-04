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Тульские новости

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Житель Тульской области осужден за мошенничество

Житель Тульской области осужден за мошенничество

По версии следствия, ещё весной обвиняемый сговорился с другими злоумышленниками. Они звонили потерпевшим и сообщали ложную информацию о том, что их близкие стали виновниками ДТП.

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