Глава пресс-службы группы «Юг» Вооружённых сил Российской Федерации Иван Бигма поделился информацией о том, что военнослужащие успешно провели неподалёку от населённого пункта Авдеевка операцию по ликвидации гаубицы Д-20 боевиков киевского режима.