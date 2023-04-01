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Группировка «Юг» на авдеевском участке уничтожила гаубицу ВСУ и опорный пункт

Группировка «Юг» на авдеевском участке уничтожила гаубицу ВСУ и опорный пункт

Глава пресс-службы группы «Юг» Вооружённых сил Российской Федерации Иван Бигма поделился информацией о том, что военнослужащие успешно провели неподалёку от населённого пункта Авдеевка операцию по ликвидации гаубицы Д-20 боевиков киевского режима.

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