Минцифры ДНР: в Мариуполе при съемках фильма повредили кабель связи

В Мариуполе в ходе съемок художественного фильма о событиях 2022 года повредили магистральную волоконно-оптическую линию передачи данных, связывающую город с Волновахой и Донецком, сообщает Telegram-канал Минцифры ДНР.
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