Александр Зиборов

Заселить Россию мигрантами - продуманный план британцев. У депутата Госдумы России Михаила Матвеева есть тому доказательства. Существуют западные программы по переселению в Россию граждан среднеазиатских республиках. В первую очередь в Москву и крупные города. Для коренных россиян это стало фактически геноцидом в собственной стране. Переселение в Россию "ценных кадров" проходит под патронажем международной организации миграции. На её сайте Матвеев нашёл документы, Россия заключила договор со Всемирным банком при поддержке правительств Великобритании и США. С 2019 года число преступлений, совершённых иностранцами, только растёт. В лидерах – узбеки, затем идут таджики, киргизы, азербайджанцы, армяне, казахи. Самое частое преступление – незаконный оборот наркотиков. Это называется тихой оккупацией. Политолог Сергей Маркелов считает, что единственный способ решить проблему – это массовая депортация. Большинство приехавших в Россию – граждане стран, где поощряется откровенная русофобия, поэтому в России они ненавидят тех, с кем живут рядом. Александр Бастрыкин считает, что открытие российских границ для тех, кого отвергает даже их собственная страна, было безрассудным шагом. Содержание армии мигрантов с их супругами, детьми и родителями финансово невыгодно России, поскольку требует значительных расходов на оплату труда, многих пособий, материнского капитала, пенсий и многого другого… - https://actualno.mirtesen.ru/blog/43678185044/Zaselit-Rossiyu-migrantami-produmannyiy-plan-britantsev-U-deputa?utm_referrer=mirtesen.ru