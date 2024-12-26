На борту судна Ursa Major обнаружили пробоину 50 на 50 сантиметров

После взрывов на затонувшем в Средиземном море российском сухогрузе Ursa Major была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров с краями, направленными внутрь, сообщили в пресс-службе компании-судовладельца.
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