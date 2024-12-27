Хусаинов о коррупции в судействе: «Эта система сложилась еще в прошлом веке. Когда возглавил судейский корпус, сам обалдел, куда я попал. Сказал сейчас: «Жду звонка из следственного комитета»

– Можете выделить какие-то позитивные моменты в нашем судействе? – Увы, нет. – Все так плохо? – А что хорошего? Помните фильм «Дайте жалобную книгу»? Там один герой обещает: «Мы будем работать лучше»! Постойте, зачем «лучше»? Давайте просто работать.