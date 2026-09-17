18 вражеских БПЛА атаковали Тульскую область вечером 17 сентября

Военные перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников в воздушном пространстве Тульской области сегодня вечером, 17 сентября.
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