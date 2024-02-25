После пожара в удмуртском автобусе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Глава СК дал поручение возбудить уголовное дело из-за загоревшегося автобуса в Удмуртии.Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отдал поручение о возбуждении уголовного дела по факту оказания некачественных услуг после возгорания автобуса в Удмуртии.
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