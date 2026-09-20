Как подростки из подмосковного села Стеблево отбили свою деревню у немцев

В декабре 1941-го, когда фронт вплотную подошёл к Москве, в подмосковном селе Стеблево произошло то, что иначе как чудом не назовёшь.
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