Карельские Вести

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Ванильный сметанник: бодрая хозяйка + 2 стакана сметаны + 5 яиц

Ванильный сметанник: бодрая хозяйка + 2 стакана сметаны + 5 яиц

Когда на дворе разгар лета, стоит приготовить легкий ванильный сметанник. Мои родные просто обожают этот рецепт! Пирог чем-то напоминает чизкейк, но с более нежной и практически воздушной текстурой, а главное — готовится он в разы проще и легче.

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