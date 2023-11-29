Президента ЮАР заподозрили в использовании ChatGPT при подготовке его речи об образовании

Представитель президента Южной Африки Сирила Рамафосы заявил о расследовании утверждения о том, что речь, произнесённая главой государства на конференции по вопросам образования на прошлой неделе, была частично написана ChatGPT.
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