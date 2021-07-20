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«Всё время изменяла, но продолжала о нём заботиться», – стало известно о разводе Андрея Кончаловского с молодой женой

«Всё время изменяла, но продолжала о нём заботиться», – стало известно о разводе Андрея Кончаловского с молодой женой

Второй женой Андрея Кончаловского была Наталья Аринбасарова. Актриса призналась, почему решила развестись с режиссёром и рассказала, как относится к браку экс-супруга с Юлией Высоцкой.

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