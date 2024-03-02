Сергей Лавров провёл переговоры с главами МИД Узбекистана и Киргизии в Анталье

На дипломатическом форуме в Анталье состоялись конструктивные переговоры между Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и главами МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым и Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
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