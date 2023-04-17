Глава Минобороны Китая: Москву и Пекин связывают отношения, которые крепче союзов времен холодной войны

Также он подчеркнул, что сотрудничество двух держав не направлено против других странМинистр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что РФ и КНР связывают более крепкие отношения, чем во времена холодной войны.