Глава Минобороны Китая: Москву и Пекин связывают отношения, которые крепче союзов времен холодной войны

Также он подчеркнул, что сотрудничество двух держав не направлено против других странМинистр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что РФ и КНР связывают более крепкие отношения, чем во времена холодной войны.
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