Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» просит поддержать срочный сбор в приложении Tooba

Фонд поддерживает подопечных со сложными и редкими заболеваниями, а также помогает семьям с тяжелобольными детьми и взрослыми получить жизненно необходимые лекарства, попасть на операцию, когда закончились квоты и приобрести дорогостоящее медоборудование.