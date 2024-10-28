Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» просит поддержать срочный сбор в приложении Tooba

Фонд поддерживает подопечных со сложными и редкими заболеваниями, а также помогает семьям с тяжелобольными детьми и взрослыми получить жизненно необходимые лекарства, попасть на операцию, когда закончились квоты и приобрести дорогостоящее медоборудование.
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