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Вашингтон в тупике: демократы сорвали военный бюджет США и ударили по планам Трампа

Вашингтон в тупике: демократы сорвали военный бюджет США и ударили по планам Трампа

Сенат США заблокировал оборонный бюджет на $1,15 трлн: давление на Трампа растёт Сенатские демократы сорвали принятие ежегодного оборонного бюджета США, который десятилетиями проходил при поддержке обеих партий.

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