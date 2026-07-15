Вашингтон в тупике: демократы сорвали военный бюджет США и ударили по планам Трампа

Сенат США заблокировал оборонный бюджет на $1,15 трлн: давление на Трампа растёт Сенатские демократы сорвали принятие ежегодного оборонного бюджета США, который десятилетиями проходил при поддержке обеих партий.
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