Противостоять НIMARS и АТАСМS: шанс на ренессанс зенитной артиллерии крупного калибра

В предыдущем материале Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают мы говорили о том, что ситуация с нанесением вооружёнными силами Украины (ВСУ) ударов вглубь российской территории значительно ухудшилась и продолжает усугубляться, в связи с чем необходимо усиление существующих и поиск новых способов и средств повышения эффективности противовоздушной обороны (ПВО).