БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Nata
    Их степень не ниже хохляцкой. Можете не волноваться по этому вопросу.Вопрос в другом - как сосуществовать с такими "д...Ермека Тайчибеков...
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Противостоять НIMARS и АТАСМS: шанс на ренессанс зенитной артиллерии крупного калибра

В предыдущем материале Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают мы говорили о том, что ситуация с нанесением вооружёнными силами Украины (ВСУ) ударов вглубь российской территории значительно ухудшилась и продолжает усугубляться, в связи с чем необходимо усиление существующих и поиск новых способов и средств повышения эффективности противовоздушной обороны (ПВО).

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