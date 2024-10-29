ПГК купит 3 тысячи инновационных полувагонов у ОВК

В рамках инвестиционной программы обновления подвижного состава Первая грузовая компания (АО «ПГК») заключила договор поставки, по которому Тихвинский вагоностроительный завод (АО «ТВСЗ»), входящий в холдинг Объединенная Вагонная Компания, произведет 3000 люковых инновационных полувагонов модели 12-9853.
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