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Приёмный сын из Армении, букет от Градского и уход от мужа: как Нелли Кобзон справлялась с семейными испытаниями

Приёмный сын из Армении, букет от Градского и уход от мужа: как Нелли Кобзон справлялась с семейными испытаниями

Имя Нелли Кобзон долгие годы ассоциировалось исключительно с её знаменитым супругом, однако её собственная жизнь была наполнена сложными решениями и личными тайнами.

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