Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Новая навигация в столичном метро охватывает все виды городского транспорта Развитие транспортной инфраструктуры Москвы, одного из основных ее элементов – метро, заключается не только в появлении новых станций, маршрутов, ТПУ и подобного, но и в появлении новой навигации.