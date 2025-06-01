Два человека погибли во Франции во время празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Два человека погибли, 192 пострадали и как минимум 559 были задержаны во Франции по итогам массовых беспорядков, произошедших в ночь на 1 июня после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, сообщают СМИ .