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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Два человека погибли во Франции во время празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Два человека погибли во Франции во время празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Два человека погибли, 192 пострадали и как минимум 559 были задержаны во Франции по итогам массовых беспорядков, произошедших в ночь на 1 июня после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, сообщают СМИ .

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