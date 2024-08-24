УФАС проверит администрацию Кудымкара на нарушение антимонопольного законодательства

Если вина будет доказана, чиновникам могут грозить штрафы.Пермское управление ФАС возбудило дело против администрации Кудымкара за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.