УФАС проверит администрацию Кудымкара на нарушение антимонопольного законодательства

Если вина будет доказана, чиновникам могут грозить штрафы.Пермское управление ФАС возбудило дело против администрации Кудымкара за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии