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УФАС проверит администрацию Кудымкара на нарушение антимонопольного законодательства

УФАС проверит администрацию Кудымкара на нарушение антимонопольного законодательства

Если вина будет доказана, чиновникам могут грозить штрафы.Пермское управление ФАС возбудило дело против администрации Кудымкара за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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