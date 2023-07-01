Военное обозрение

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Президент Абхазии полностью поддержал действия руководства России по подавлению попытки мятежа

Президент Абхазии полностью поддержал действия руководства России по подавлению попытки мятежа

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провел телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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