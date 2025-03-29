Украинским боевикам перед отправкой в Курскую область командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдало якобы французский медицинский полис, однако на самом деле это оказалось согласием на трансплантацию органов.
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