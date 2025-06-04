Два британца признались в подготовке нападения на ресторан в Лондоне

Газета The Daily Telegraph сообщила, что британские подданные Дилан Эрл и Джейк Ривс признали свою вину в рамках дела о подготовке атаки на винный магазин Hedonism Wines и ресторан Hide в Лондоне, принадлежащие Евгению Чичваркину, внесенному в реестр иностранных агентов в Российской Федерации.