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Украина без мира и интернета. Психологическая помощь в Донбассе. 06 октября 2026 года, утренний эфир

В ХГПУ представили "Навигатор жизни" для снижения тревожности у молодежи. Гость: Галина Попельчук – руководитель центра психологической помощи.

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