В Воронеже проведут реконструкцию отделения областной клинической больницы

В соответствии с техническим заданием, к приёмному отделению № 1 необходимо добавить одноэтажное здание, проложить инженерные коммуникации, подключить медицинское учреждение к системе подачи медицинских газов, установить систему пожарной сигнализации и провести работы по благоустройству территории.
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