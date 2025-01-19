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Воронежские новости

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В Воронеже проведут реконструкцию отделения областной клинической больницы

В Воронеже проведут реконструкцию отделения областной клинической больницы

В соответствии с техническим заданием, к приёмному отделению № 1 необходимо добавить одноэтажное здание, проложить инженерные коммуникации, подключить медицинское учреждение к системе подачи медицинских газов, установить систему пожарной сигнализации и провести работы по благоустройству территории.

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