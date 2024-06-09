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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристапс Порзингис начнет вторую игру с «Далласом» со скамейки запасных

Центровой «Бостона» реабилитировался после травмы камбаловидной мышцы и начал первый победный матч (107:89) со скамейки запасных.

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