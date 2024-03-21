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Bloomberg рассказало о потере привлекательности ЕС для ведения бизнеса

Bloomberg рассказало о потере привлекательности ЕС для ведения бизнеса

Евросоюз (ЕС) потерял привлекательность места для ведения бизнеса из-за снизившейся конкурентоспособности, сообщает 20 марта Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой Германии (DIHK) среди 3 тыс.

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