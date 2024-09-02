Страшно выносить из дома: Рудковская похвасталась подарком по цене квартиры

Продюсер рассказала о тайной покровительнице. Яна Рудковская Социальные сетиЯна Рудковская принадлежит к числу тех звезд, которых сложно удивить, но в ее окружении есть люди, способные на запоминающиеся сюрпризы.
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