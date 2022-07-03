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Российские комплексы ПВО за сутки сбили два Су-25 и десять беспилотников ВСУ

Российские комплексы ПВО за сутки сбили два Су-25 и десять беспилотников ВСУ

Российские комплексы ПВО за прошедшие сутки сбили два штурмовика Су-25 и десять беспилотников ВСУ. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 3 июля, в пресс-службе Минобороны РФ.

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