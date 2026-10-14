Зяблики, коршуны, грачи: какие птицы улетают из Алтайского края на зимовку

Алтайский край во время зимы покидают более 200 видов птиц. Среди них насекомоядные ласточки-береговушки, соловьи и кукушки – они исчезают из региона первыми, сообщает "Вечерний Барнаул".
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