В Русском музее покажут малоизвестные работы учеников авангардиста Павла Филонова

6 октября в Мраморном дворце открывается выставка «Школа Филонова». На ней будет представлено около 120 произведений живописи и графики, созданных мастерами аналитического искусства — учениками и последователями корифея русского авангарда Павла Филонова, сообщает «Российская газета».
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