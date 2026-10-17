✨ День сегодня возвышенный (это прямо праздник такой, да) и начнем его с драматической истории на карточке — с потусторонним миром, как видите, отношения могут быть очень и очень оригинальными;) Но если не планируете привлекать к уборке "двойников", то лучше выбрать себе праздник, а то и несколько — загадывайте число от 1 до 17 и пусть все будет красиво ❤️ 🤩 День нежности 🤩 День второго шанса 🤩 Международный день ремонта 🤩 День верности 🤩 День "Отплати другу" 🤩 День прощения бывшего 🤩 День крайностей 🤩 День цифрового сообщества 🤩 День участкового терапевта 🤩Сладкий день + день пасты 🤩Всемирный день пения 🤩День посиделок при свечах 🤩День лешего 🤩Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 🤩 День электронных таблиц 🤩 Международный день нематериального культурного наследия 🤩День черники В народном календаре 17 октября — Ерофеев день.