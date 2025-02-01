Уступка Байру социалистам стала результатом «политического шантажа». Мнение

Текущая ситуация, созданная угрозой социалистической партии (PS) внести предложение о вотуме недоверия премьер-министру Франции Франсуа Байру, стала результатом политической игры, заявила французский публицист Барбара Лефевр, 31 января пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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