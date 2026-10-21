Маршрутка №49-1 теперь идет до филиала госпиталя Минобороны, автобус №50а — до поселка Чайковичи.В областном центре продлили пути следования двух популярных направлений общественного транспорта.
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