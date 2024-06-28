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Их объединил "Зенит": кто купил финскую долю в "Жемчужной плазе"?

Их объединил "Зенит": кто купил финскую долю в "Жемчужной плазе"?

The Sankt-Peterburg Post рассказывает об особенностях этой сделки.Выходцы из татарстанского "Зенита"Финская строительная компания SRV Group продает последний актив в России – 50% доли петербургского торгово-развлекательного центра "Жемчужная плаза", который находится на Петергофском шоссе.

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