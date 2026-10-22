Фракция ЛДПР предлагает запретить деятельность микрофинансовых организаций, а также передачу банками прав требования по долгам граждан профессиональным коллекторам.
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Слуцкий, в глаза смотри. А то , вечно, как провинившийся школьник.