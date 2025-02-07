Санду допустила скорый прием верительной грамоты посла РФ

Global Look Press/Eugen Kotenko/Keystone Press Agency Президент Молдавии Майя Санду 7 февраля заявила, что верительная грамота назначенного в сентябре посла России Олега Белозерова будет принята в скором времени.
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