Глава МИД Ливана: правительство страны теперь открыто предоставляет «Хизбалле» свободу действий для ответа Израилю

После многочисленных взрывов устройств связи правительство Ливана больше не будет уговаривать «Хизбаллу» успокоиться, заявил глава МИД страны Абдалла Бухабиб.
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