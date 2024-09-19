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Военное обозрение

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Глава МИД Ливана: правительство страны теперь открыто предоставляет «Хизбалле» свободу действий для ответа Израилю

Глава МИД Ливана: правительство страны теперь открыто предоставляет «Хизбалле» свободу действий для ответа Израилю

После многочисленных взрывов устройств связи правительство Ливана больше не будет уговаривать «Хизбаллу» успокоиться, заявил глава МИД страны Абдалла Бухабиб.

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