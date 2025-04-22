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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демидов остался без очков в дебютном матче в плей-офф НХЛ. У него бросок в штангу, 2 силовых и «минус 2» за 11:57 в 1-й игре серии с «Вашингтоном»

19-летний форвард «Монреаля» принял участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона» (2:3 ОТ, 0-1).

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