НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Порывистый ветер ожидается в Петербурге 18 марта

Плюсовая температура сохранится в городе на Неве все выходные. Облачная и ветреная погода ожидается в Северной столице в субботу, 18 марта, на нее повлияет североатлантический циклон.

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