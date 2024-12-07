Главы МИД стран-участниц встречи по Сирии призвали к политическому решению

Конфликтующие стороны в Сирии должны стремиться к политическому разрешению кризиса, говорится в совместном заявлении глав МИД стран-участниц встречи по ситуации в ближневосточной республике, опубликованном 7 декабря на сайте внешнеполитического ведомства Катара.
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