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Царьград

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Казахстан принял останки героев войны Оразгали Белюбаева и Петра Оконечникова

Казахстан принял останки героев войны Оразгали Белюбаева и Петра Оконечникова

Состоялась церемония в Казахстане: передача останков казахстанских героев войны, найденных в России. Родственники Оразгали Белюбаева и Петра Оконечникова, посольства, ветераны и военнослужащие почтили память павших.

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