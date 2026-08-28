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Нижегородская правда

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Федор Сосенков: «Позиции «Единой России» выглядят устойчиво»

Федор Сосенков: «Позиции «Единой России» выглядят устойчиво»

«Рассматривая представленные данные, стоит признать, что позиции «Единой России» выглядят устойчиво. Это серьезные показатели и за ними стоят определенные факторы», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им.

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