Федор Сосенков: «Позиции «Единой России» выглядят устойчиво»

«Рассматривая представленные данные, стоит признать, что позиции «Единой России» выглядят устойчиво. Это серьезные показатели и за ними стоят определенные факторы», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им.
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