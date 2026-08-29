Стубб не верит, что Россия захочет напасть на НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в намерение России напасть на страны НАТО. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Bild.
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