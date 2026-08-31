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Регионы России

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78% дизайнеров перерабатывали брендинг из-за ожиданий клиентов по нейросетям

78% дизайнеров перерабатывали брендинг из-за ожиданий клиентов по нейросетям

78% дизайнеров за последний год хотя бы раз переделывали брендинг, айдентику или визуальную концепцию, которые клиенты ранее пытались создать с помощью искусственного интеллекта (ИИ) или недорогого подрядчика.

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