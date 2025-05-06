Бисмарк: признание АдГ правоэкстремистской партией лишь укрепит ее позиции

Партия «Альтернатива для Германии» останется в выигрыше от признания ее правоэкстремистской, пишет РИА Новости со ссылкой на основателя российско-германского проекта «Диалог Бисмарка» Александра фон Бисмарка.
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